Abschaffung der Zeitumstellung – ja oder nein? Das meinen die Steirer

Am kommenden Wochenende ist es so weit: Die Uhren werden in der Nacht von Samstag, den 26. Oktober auf Sonntag, den 27. Oktober auf die sogenannte Normalzeit umgestellt. Diese wird häufig als „Winterzeit“ bezeichnet, doch korrekt ist der Begriff „Mitteleuropäische Zeit“ (MEZ). Sie gilt für fünf Monate, von Ende Oktober bis Ende März. In der übrigen Zeit des Jahres gilt die Sommerzeit, bei der die Uhren um eine Stunde vorgestellt werden – von zwei auf drei Uhr. Immer wieder sorgt die Zeitumstellung für viel Gesprächsstoff. Bei dem Thema scheiden sich die Geister. Während die einen für eine Abschaffung sind, befürworten die anderen die Umstellung.

„Längst überfällig“

Wie aber sehen die Steirer das? „Jedes Jahr wird nur darüber diskutiert. Eine Abschaffung ist längst überfällig“, schreibt eine unserer Leserinnen und mit dieser Meinung ist sie nicht alleine: „Ich finde die Zeitumstellung unnötig, was soll sie bringen?“, fragt sich eine andere Leserin. Eine Abschaffung „wäre wünschenswert“ betont eine Steirerin.

„Bauer kommt plötzlich eine Stunde früher zum Füttern“

Einer unserer Leserinnen macht die Zeitumstellung zwar selbst nichts aus, aber sie weist auf eine andere Problematik hin: „Die einzigen, die diese Zeitumstellung nicht vertragen sind die Tiere, wenn der Bauer plötzlich eine Stunde früher zum Füttern kommt.“ Andere unserer Leser äußern Empörung darüber, dass über dieses Thema so viel gesprochen wird und dass es „wichtigere Dinge“ gibt.

„Alle Jahre wieder“

Wieder andere Leser aus der Steiermark sind von dem Thema genervt: Mit Kommentaren wie „Alle Jahre wieder..“, oder „Jedes Jahr das gleiche Thema“ machen unsere Leser aber gleichsam auf die Aktualität des Themas aufmerksam. Immer wieder kommt es zu hitzigen Diskussionen zur Zeitumstellung. Manchen Steirern ist es gleichgültig, ob die Zeit umgestellt wird oder nicht: „Ist mir prinzipiell egal“, meint einer.

„Mit unseren Politikern niemals“

Einige unserer Leser verweisen auf die Politik, die sich laut mehreren Lesermeinungen einer Abschaffung der Zeitumstellung entzieht. „Mit unseren Politikern niemals“, schreibt ein Leser. „War ja schon lange eine Volksabstimmung dazu“, so ruft ein anderer Leser in Erinnerung.

