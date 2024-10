Mordversuch in Wiener Beisl? „Bei Jägermeister werde ich unkontrollierter“

Im Wiener Straflandesgericht läuft der Prozess gegen einen 40-Jährigen, der in einem Beisl auf drei Männer eingestochen haben soll. Ein Gutachter soll die Möglichkeit von Zurechnungsunfähigkeit klären.

Veröffentlicht am 22. Oktober 2024, 19:37 / ©APA/THEMENBILD/ROLAND SCHLAGER

Im Wiener Straflandesgericht wird der Prozess gegen einen 40-Jährigen fortgesetzt, der wegen dreifachen Mordversuchs angeklagt ist. Der Mann soll in einem Wiener Beisl im Bezirk Margareten auf drei Gäste eingestochen haben. Die Auseinandersetzung begann nach einem Streit, der schließlich eskalierte. Der Angeklagte griff zu einem Messer, das hinter der Bar lag, und fügte den Opfern teils lebensgefährliche Verletzungen zu.

Bewusstloser Täter?

Der Angeklagte, der sich selbst nur noch bruchstückhaft an den Vorfall erinnert, gab an: „Mir fehlt die konkrete Erinnerung.“ Der toxikologische Bericht zeigt, dass der 40-Jährige zum Tatzeitpunkt eine Blutalkoholkonzentration von bis zu zwei Promille hatte. Zudem waren Amphetamine und Rückstände von Kokain nachweisbar. Laut Sachverständigem waren diese Drogen zwar wirksam, aber in keiner besonders hohen Konzentration vorhanden.

Verteidigung plädiert auf Notwehr

Der Beschuldigte betonte, dass er nicht die Absicht hatte, jemanden zu töten. „Es war nie meine Absicht, jemanden zu töten, das ist absurd“, erklärte er vor Gericht. Seine Verteidiger argumentieren, dass der Angeklagte lediglich auf die Situation reagierte und sich gegen einen vermeintlichen Angriff zur Wehr setzte. Zeugen widersprechen jedoch dieser Darstellung und schilderten, dass der 40-Jährige gezielt und plötzlich mit dem Messer zugestochen habe. Einer der Männer erlitt lebensgefährliche Verletzungen, während zwei weitere schwer verletzt wurden. Der Prozess wurde vertagt, um ein Gutachten zur Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten einzuholen.

Drogenkonsum und Persönlichkeitsstörung

Neben der Alkoholsucht des Angeklagten diagnostizierte der Gutachter eine kombinierte Persönlichkeitsstörung, die das Risiko erhöht, dass der Mann auch in Zukunft schwere Straftaten begehen könnte. Seine Straftaten hätte er auch stets unter Einfluss von Rauschmitteln begangen. Daher beantragte die Staatsanwaltschaft eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Trotz seiner problematischen Vergangenheit bedauert der Angeklagte seine Taten zutiefst und entschuldigte sich bei den Opfern. Er betonte, dass er eine Therapie machen wolle, um sein Verhalten in den Griff zu bekommen.

Zukünftiges Urteil

Sollte der Angeklagte schuldig gesprochen werden, droht ihm eine Freiheitsstrafe von mindestens zehn Jahren bis hin zu lebenslanger Haft. Die Geschworenen haben sich am Nachmittag zur Urteilsberatung zurückgezogen. Ein Urteil wird in den kommenden Stunden erwartet. (APA/red. 22. 10. 24)

