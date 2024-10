„Wir sind tief getroffen“: Bundesheer trauert um jungen Kameraden

Ein Soldat verstarb heute an den Folgen einer Schussverletzung in Kärnten. Das Bundesheer trauert um den jungen Kameraden.

Zu einem tragischen Vorfall kam es heute in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau. Ein Grundwehrdiener wurde seinem Kollegen angeschossen. Näheres dazu hier: Schuss in Kaserne: Bundesheersoldat verletzt. Sofort wurde die Rettungskette aktiviert und der Verletzte mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus eingeflogen. Nun herrscht traurige Gewissheit. Der junge Rekrut verstarb an seinen Verletzungen, wie die Polizei heute Abend gegenüber 5 Minuten bestätigt.

Bundesheer trauert im Kameraden

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner zeigt sich von dem tragischen Ereignis betroffen: “Der heutige Vorfall in der Kärntner Türk-Kaserne erschüttert uns sehr. Das Bundesheer und ich sind tief betroffen über diesen tragischen Vorfall. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei seiner Familie und seinen Kameraden.” Auch das Bundesheer „trauert um einen Kameraden“, wie in einer Instagram-Story geteilt wird: „Wir sind tief getroffen. Unsere Gedanken sind in diesen schweren Zeiten bei seiner Familie und seinen Kameraden“, heißt es in dem rührenden Posting, in dem das Bundesheer auf den tragischen Vorfall Bezug nimmt.