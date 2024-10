Lebenslange Haft für brutalen Messerangriff in Wiener Beisl

Im Prozess um eine blutige Messerattacke in einem Wiener Beisl wurde ein 40-Jähriger wegen zweifachen Mordversuchs und schwerer Körperverletzung zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Vorfall ereignete sich nach einem Streit in einem Lokal im 5. Bezirk, Margareten. Laut Anklage griff der Mann, der stark alkoholisiert und unter Drogeneinfluss stand, zu einem Messer und stach mehrfach auf drei Gäste ein.

Zwischen Mordversuch und Körperverletzung

Die Geschworenen verwarfen einen dritten Mordversuch, stuften diesen jedoch als absichtliche schwere Körperverletzung ein. Neben der Haftstrafe muss der Mann den Opfern eine Entschädigung von über 14.000 Euro zahlen. Trotz seines Geständnisses meldete der Angeklagte volle Berufung an. „Es war nie meine Absicht, jemanden zu töten, das ist absurd“, entschuldigte sich der Mann vor Gericht.

Geständnis und seine Schattenseiten

Mildernd wirkten sich das Geständnis und die Tatsache aus, dass es sich um einen Mordversuch handelte. Allerdings erschwerten seine zahlreichen Vorstrafen und der Rückfall nach einer Haftentlassung im Jänner 2024 die Situation. Der Täter gab an, sich aufgrund seines hohen Alkohol- und Drogenkonsums nur lückenhaft an den Abend erinnern zu können. „Mir fehlt die konkrete Erinnerung“, sagte er am ersten Verhandlungstag.

Psychische Gefahr erkannt

Ein Gutachten stellte fest, dass der Mann aufgrund einer kombinierten Persönlichkeitsstörung als gefährlich einzustufen sei. Er wurde daher nicht nur zu einer Haftstrafe, sondern auch zu einer Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum verurteilt. Der Angeklagte, ein gelernter Kellner, hatte im Vorfeld Probleme, seine Alkohol- und Drogensucht in den Griff zu bekommen, was zu mehreren Konflikten mit dem Gesetz führte. Am Tag der Tat konsumierte er große Mengen Alkohol und Drogen, was laut seinen Verteidigern „eine explosive Mischung“ erzeugte.

Von der Handysuche zur blutigen Auseinandersetzung

Im Verlauf des Abends suchte er mit einem Freund nach dessen verlorenem Handy, was schließlich zu einem Streit mit einer Gruppe serbischer Männer führte. Im Laufe der Auseinandersetzung stach er mehrmals auf die Männer ein. Zeugen beschrieben den Angriff als gezielt, wobei der erste Stich in den Nacken eines Mannes ging. Die beiden anderen Männer, die ihrem Freund zu Hilfe eilten, wurden ebenfalls verletzt. (APA/red. 22. 10. 24)

