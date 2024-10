Unfall auf Straßganger Straße: Grazer nach Kollision mit Auto verletzt

Veröffentlicht am 22. Oktober 2024, 20:53 / ©Screenshot Google Streetview

Gegen 15.20 Uhr fuhr ein 71-jähriger Autofahrer auf der Straßganger Straße in Richtung Süden. „An der Kreuzung zur Ankerstraße wollte der Lenker nach rechts in diese einbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Fahrradlenker, der auf der Busspur der Straßganger Straße, die gleichzeitig als Radweg ausgeführt ist, ebenfalls in Richtung Süden fuhr. Der 36-jährige Fahrradlenker aus Graz kollidierte mit der rechten Fahrzeugseite des Pkws und kam zu Sturz“, informiert die Polizei.

Ermittlungen laufen

Er wurde in der Folge mit Verletzungen unbestimmten Grades vom Roten Kreuz in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen, die an den beiden Lenkern durchgeführten Alkotests verliefen negativ.