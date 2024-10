Erdbeben in Vorarlberg: Grollen aus dem Untergrund wahrgenommen

Symbolfoto

Symbolfoto Ein leichtes Erdbeben mit einer Magnitude von 2,2 erschütterte am Dienstag die Region nordwestlich von Wald am Arlberg in Vorarlberg. Anwohner berichteten von einem spürbaren Zittern und Grollen. Bludenz/Vorarlberg Magnitude 2,2

