4-Jähriger fällt sechs Meter vom Balkon

Ein vierjähriger Junge stürzte am Dienstag aus dem zweiten Stock seiner Tante in Vöcklabruck, nachdem er auf den Balkon gegangen war. Der kleine Junge wurde nach dem Sturz mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Ein vierjähriger Junge stürzte am Dienstag aus dem zweiten Stock seiner Tante in Vöcklabruck, nachdem er auf den Balkon gegangen war. Der kleine Junge wurde nach dem Sturz mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Am Dienstag, den 22. Oktober 2024, gegen 13.25 Uhr, kam es in der Wohnung einer Tante in Vöcklabruck zu einem Vorfall. In einem unbeaufsichtigten Moment öffnete ein vierjähriger Junge die Balkontür und begab sich nach draußen. Um einige Gegenstände in den Garten zu werfen, schob er einen Stuhl, der bereits auf dem Balkon stand, zur Brüstung.

Ein dramatischer Sturz und schnelle Hilfe

Unglücklicherweise verlor der Junge dabei das Gleichgewicht und stürzte etwa sechs bis sieben Meter in die Tiefe. Die besorgte Familie bemerkte den Sturz schnell und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Ein Notarzt traf vor Ort ein und versorgte den verletzten Jungen, bevor er ihn mit unbestimmten Verletzungen ins Krankenhaus Vöcklabruck transportierte.