Neustart für Österreich? Das sagt LH Kaiser zum Regierungsbildungsauftrag

Bundespräsident Alexander Van der Bellen gab heute bekannt, dass der bisherige Kanzler und ÖVP-Parteichef Karl Nehammer mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt wird. Der Auftrag an Nehammer geschah, nachdem klar wurde, dass FPÖ-Chef Herbert Kickl keinen Koalitionspartner finden konnte.

Kaiser: „Es braucht einen Neustart für Österreich“

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser meldet sich nun zu Wort: „Jetzt geht es darum, dass ÖVP und SPÖ aufeinander zugehen, wie das auch in drei Bundesländern erfolgreich vorgelebt wird, und sich gemeinsam darauf zu verständigen, dass es einen Neustart für Österreich braucht, wohl auch mit einem dritten Partner. Insgesamt heißt Demokratie auch, dass auf parlamentarischer Ebene alle Parteien aufgefordert sind, sich für die Menschen einzusetzen.“

Kaiser: „Es braucht ein kraftvolles Miteinander“

In Kärnten habe man gezeigt, dass und wie erfolgreich eine Dreier-Koalition funktionieren kann, wenn man das Wohl des Landes und der Bevölkerung in den Mittelpunkt stelle, so Kaiser weiter. „Es braucht große Anstrengungen, um Österreich wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Dazu müssen beide aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Es braucht ein kraftvolles Miteinander anstatt des bisherigen lähmenden Gegeneinander“, heißt es vom Landeshauptmann abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.10.2024 um 21:46 Uhr aktualisiert