Unersetzlich für die Polizei: Fingerabdrücke trotzen neuer Technik

Fingerabdrücke, bekannt aus Film und Fernsehen, sind auch in der Realität eines der wichtigsten Werkzeuge der Kriminalpolizei. Im Jahr 2023 wurden in Österreich bei 4.162 Verbrechen insgesamt 6.113 Fingerabdruckspuren in das „Automated Fingerprint Identification System“ (AFIS) eingetragen. Bis Ende des Jahres umfasste die Datenbank beeindruckende 1.437.949 Zehnfingerabdrücke.

Alte Methoden, moderne Technologien

Obwohl moderne Technologien wie Gesichtserkennung und DNA-Analyse an Bedeutung gewinnen, haben Fingerabdrücke laut dem österreichischen Erkennungsdienst nichts von ihrer Relevanz verloren. Die Papillarleisten auf den Fingerkuppen sind bei jedem Menschen einzigartig, selbst bei eineiigen Zwillingen. „Die Treffer werden von den Tätern selten angezweifelt“, erklärt Reinhard Schmid, Büroleiter im Erkennungsdienst. Bis 2027 sollen alle österreichischen Polizeidienststellen mit Live-Scannern zur schnellen Identifikation ausgestattet sein.

Fingerabdruckspuren: Mehr als nur Staub

Fingerabdrücke werden am Tatort meist mit Ruß- oder Magnetpulver sichtbar gemacht und mithilfe einer Spurensicherungsfolie gesichert. Diese Methode hat eine lange Tradition: Die Wiener Folie, die heute noch verwendet wird, wurde 1909 von einem Mitarbeiter der Wiener Polizei entwickelt. Ist eine Oberfläche ungeeignet für Pulver, kommen chemische Verfahren und Dampftechniken zum Einsatz. Interessanterweise bleiben Fingerabdrücke oft jahrelang auf Oberflächen haften und können somit auch nach langer Zeit noch zur Identifikation beitragen.

International vernetzt für mehr Sicherheit

Dank der Digitalisierung können Fingerabdrücke sowohl im nationalen AFIS als auch in internationalen Datenbanken abgeglichen werden. 2023 wurden in Österreich 3.472 falsche Identitäten mithilfe von AFIS enttarnt. Fingerabdrücke, die bei schweren Verbrechen wie Mord keine direkten Treffer ergeben, werden jährlich europaweit erneut überprüft, da Täter oft wegen kleinerer Delikte später ihre biometrischen Daten abgeben.

Experten sichern den Erfolg

Um Fehler zu vermeiden, ist der Vergleich der AFIS-Treffer zunächst anonymisiert, und die endgültige Entscheidung liegt bei erfahrenen Experten. Zwölf anatomische Merkmale müssen übereinstimmen, bevor ein Treffer an die ermittelnden Behörden weitergeleitet wird. (APA/red. 22. 10. 24)