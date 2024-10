Regen am Mittwoch: Kaltfront sorgt für dichte Wolken in Österreich

Dichte Wolken und Regenschauer prägen das Mittwochs-Wetter in weiten Teilen Österreichs. Vor allem in Tirol, Osttirol und Kärnten intensiviert sich der Niederschlag im Laufe des Tages.

Dichte Wolken und Regenschauer prägen das Mittwochs-Wetter in weiten Teilen Österreichs. Vor allem in Tirol, Osttirol und Kärnten intensiviert sich der Niederschlag im Laufe des Tages.

Eine Kaltfront sorgt am Mittwoch für einen Wetterumschwung in Österreich, wie GeoSphere Austria berichtet. In den Morgenstunden dominieren vor allem im Norden und Osten dichte Wolken und Regen. Die Niederschläge konzentrieren sich zunächst nördlich des Alpenhauptkamms, doch im Laufe des Tages wird der Regen intensiver – vor allem in den Regionen Tirol, Osttirol und Kärnten.

Sonnige Ausnahmen im Südosten: Trocken und mild bis zum Abend

Während es in diesen Gebieten regnerisch bleibt, zeigt sich im Südosten des Landes die Sonne – zumindest vorübergehend bis zum Abend. Hier bleibt es weitgehend trocken. Die Temperaturen beginnen am Morgen bei frischen 5 bis 14 Grad und steigen tagsüber auf 11 bis 18 Grad an, wobei der Westen Österreichs die wärmsten Werte verzeichnet. Der Wind weht meist aus Nord bis Ost, wobei er in den meisten Landesteilen schwach bis mäßig bleibt. Im Donautal kann er jedoch etwas stärker auffrischen.