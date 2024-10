Trübes Wetter in Wien: Regen und Wind am Mittwoch

Dichte Wolken und zeitweise Regen prägen den Mittwoch in Wien – Temperaturen bis maximal 13 Grad.

Der Mittwoch bringt für Wien ungemütliches Wetter. Laut der Prognose von GeoSphere Austria bleibt der Himmel den gesamten Tag über stark bewölkt und zeitweise ist mit Regen zu rechnen. Besonders während der Vormittagsstunden muss in der Hauptstadt mit verstärkten Niederschlägen gerechnet werden. Auch der Wind weht schwach bis mäßig aus nordöstlicher Richtung und verstärkt das kühle Gefühl. Am Morgen startet der Tag mit frischen 9 Grad, und auch im Laufe des Tages steigt die Temperatur nur leicht auf maximal 13 Grad an.