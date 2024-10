Dubai Schokolade: Social-Media-Trend nun auch bei Shop Apotheke

Wer auf TikTok, Instagram und Co. unterwegs ist, dem dürfte ein Trend nicht entgangen sein: die Dubai Schokolade. Dabei handelt es sich um eine Entwicklung von Sarah Hamouda, der Gründerin von Fix Dessert Chocolatier in Dubai. Die Kreation präsentiert sich auf den ersten Blick als ganz normale Schokoladentafel. Das Besondere verbirgt sich jedoch im Inneren: Die Fülle besteht nämlich aus einer Mischung und Kadayif Teigfäden (auch bekannt als Engelshaar), die für den Crunch-Effekt beim Kauen verantwortlich sind. Aktuell gehen zahlreiche Videos viral, auf denen auch das unverwechselbare Geräusch beim Abbeißen prominent hervorsticht.

Dubai Schokolade bei zwei SPAR-Filialen in Wien

In Wien ist die Dubai Schokolade in zwei SPAR-Filialen (Laaer-Berg-Straße 67-69 & Gumpendorfer Straße 72) erhältlich. Diese wird vom SPAR-Marktleiter Duje Certa in der Laaer-Berg-Straße eigenständig erzeugt und erfreut sich großer Nachfrage. Erhältlich ist die Dubai Schokolade dort in drei Geschmacksrichtungen: Pistazie, Lotuscreme und Nutella. Was besonders hervorsticht: Die SPAR-Dubai-Schokolade ist im Vergleich zu anderen Anbietern deutlich günstiger. Online kostet sie oft rund 20 Euro, bei SPAR Certa zahlt man für eine Tafel lediglich 3,49 Euro.

Dubai Schokolade auch in Graz

Auch in Graz gibt es die Dubai Schokolade. Erhältlich ist diese beispielsweise bei „Eckhards Confiserie“ in der Sporgasse (Ecke Hauptplatz) und im CITYPARK. Auch bei „Siggis Shisha Shop“ in der Ulrich-Lichtenstein-Gasse 12 werden die Grazer fündig. Außerhalb der Öffnungszeiten kann die Dubai Schokolade bei einem Automaten, der sich vor dem Shop befindet, gekauft werden. Wie viel die Dubai Schokolade kostet und in welchen Varianten es sie in Graz gibt, erfährst du hier: Social-Media-Hit nun auch in Graz: Wo es die Dubai Schokolade gibt.

Dubai Schokolade nun auch bei Shop Apotheke

Nun springt auch Shop Apotheke auf den Trend auf. Dort ist nämlich ein neues Produkt im Sortiment: Dubai Schokolade mit Pistazien und Kadayif. Für die 200-Gramm-Tafel zahlt man 23,90 Euro, was im Kostenvergleich der Norm entspricht. Die günstige Dubai Schokolade bei SPAR Certa ist nämlich ein preislicher Ausreißer. Die meisten anderen Anbieter verlangen im Schnitt 20 Euro für eine Tafel.

©Screenshot Shop Apotheke Auch bei Shop Apotheke ist die Dubai Schokolade mittlerweile erhältlich.