Die neue KMG-Prepaid Card: Flexibel, einfach und umweltfreundlich

Ab 28. Oktober kann in KMG-Bussen in Klagenfurt mit der Prepaid Card gezahlt werden!

Eine neue Ära für den öffentlichen Nahverkehr in Klagenfurt beginnt. Das bisherige Kundenkartensystem der Klagenfurt Mobil GmbH (KMG) wird durch die innovative KMG-Prepaid Card ersetzt. Diese neue Guthabenkarte wird in vielen Trafiken sowie in den Supermärkten der REWE-Gruppe, wie BILLA und BILLA PLUS, verfügbar sein. Ab dem 28. Oktober können Fahrgäste ihre Bustickets direkt mit der Prepaid Card erwerben.

Vorteile der neuen KMG-Prepaid Card

Die neue Prepaid Card bietet zahlreiche Vorteile für Fahrgäste. Sie ist kostenlos erhältlich, kann sofort eingesetzt werden und ermöglicht den Kauf von Bustickets direkt im Bus. Der Fahrpreis wird durch das Auflegen der Karte am Entwerter automatisch vom Guthaben abgebucht, welches zwischen 10 und 150 Euro beträgt. Ist das Guthaben aufgebraucht, kann die Karte jederzeit in den Verkaufsstellen wieder aufgeladen werden. Eine Aufladung im Bus ist allerdings nicht mehr möglich. Ein weiterer Pluspunkt der KMG-Prepaid Card: Sie ist nicht personalisiert und kann daher weitergegeben oder sogar verschenkt werden. Damit eignet sie sich hervorragend für Gelegenheitsfahrer. Lediglich für Ermäßigungstickets, wie Seniorenkarten, ist ein Nachweis erforderlich.

Verfügbarkeit

Bereits ab dem 21. Oktober können die Prepaid Cards im Kundenservice der KMG sowie im Service Center der Stadtwerke Klagenfurt erworben werden. Ab dem 28. Oktober sind sie dann auch in zahlreichen Trafiken sowie in den Supermärkten der REWE-Gruppe erhältlich. An den Kassen können Fahrgäste ihre Karten mit dem gewünschten Guthabenbetrag aufladen und diese direkt für ihre Busfahrten nutzen.

Umstieg und Gültigkeit der bisherigen Kundenkarte

Für Fahrgäste, die noch die bisherige STW-Kundenkarte verwenden, bleibt das darauf gespeicherte Guthaben weiterhin gültig. Es kann jedoch nicht mehr aufgeladen werden, sobald es aufgebraucht ist. Der Umstieg auf die neue Prepaid Card kann jederzeit erfolgen. Das verbleibende Guthaben kann entweder noch genutzt, im KMG-Kundenservice ausgezahlt oder auf die neue Karte übertragen werden. Die bestehende STW-Kundenkarte bleibt jedoch weiterhin für den Eintritt in die Klagenfurter Strandbäder gültig, während die neue KMG-Prepaid Card ausschließlich für den Kauf von Bustickets verwendet werden kann.

Ein wichtiger Schritt für den öffentlichen Nahverkehr in Klagenfurt

Die KMG-Prepaid Card ist Teil der fortlaufenden Bemühungen der KMG Klagenfurt Mobil GmbH, den öffentlichen Nahverkehr in Klagenfurt zu verbessern. Hansjörg Schusser, Geschäftsführer der KMG, sieht in der Einführung der neuen Karte einen bedeutenden Fortschritt: „Mit der KMG-Prepaid Card bieten wir unseren Fahrgästen ein flexibles, attraktives und leicht zugängliches Nachfolgeprodukt zur auslaufenden Kundenkarte an. Die Einführung ist ein weiterer Schritt in unseren Bemühungen, den ÖPNV in Klagenfurt zu verbessern.“ Auch Verkehrsstadträtin Sandra Wassermann lobt die Flexibilität und den Komfort der neuen Karte: „Mit der Einführung der Prepaid Card möchten wir den Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln so einfach und flexibel wie möglich gestalten. Sie ist nicht nur eine praktische Lösung für Gelegenheitsfahrer, sondern auch eine wunderbare Geschenkidee, um gleichzeitig die Umwelt zu schonen.“ Alle wichtigen Informationen zur neuen KMG-Prepaid Card sowie eine Übersicht der Verkaufsstellen finden Fahrgäste online.