Andreas Gabalier will sich im November verabschieden

Am 21. November ist es so weit: Der „Steirer Bua“ Andres Gabalier feiert seinen 40. Geburtstag und will sich von seinen 30ern gebührend verabschieden. Der Musiker enthüllt bereits Geburtstagspläne für sein rundes Jubiläum: In der steirischen Landeshauptstadt Graz will er es nämlich nochmal so richtig krachen lassen.

Gabalier sagt Lebwohl zu seinen „wilden Dreißigern“

Der in Kärnten geborene Musiker konkretisiert seine Pläne gegenüber der „Bild“: Es soll eine spektakuläre Vorab-Party inklusive Konzert für seine Freunde und Fans geben. Gabalier will sich nämlich gebührend von seinen „wilden Dreißigern“ verabschieden und verspricht eine Nacht voller Emotionen, bei der er seinen Fans mit seinen größten Hits einheizen will.

Andreas Gabalier zeigt sich im neuen Look

Wie berichtet, hat Andres Gabalier erst kürzlich seinen neuesten Hit „Jukeboxblues“ präsentiert. Er selbst beschreibt den Song als eine Hommage an das Wiedersehen mit besonderen Menschen nach langer Zeit. Für das Musikvideo von „Jukeboxblues“ verpasst sich der Volks-Rock’n’Roller einen ganz neuen Look – Lederhosen und Hosenträger legt er dafür ab. Näheres dazu hier: Andreas Gabalier wie nie zuvor: So sieht sein neuer Look aus.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2024 um 07:40 Uhr aktualisiert