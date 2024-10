Mordalarm in Tennengau: Ermittlungen laufen

Zu einem Tötungsdelikt kam es am Dienstagabend in Tennengau.

„Nach bisherigen Erkenntnissen tötete eine bislang unbekannte Person am Abend des 22. Oktober, in einem Wohnhaus in der Gemeinde Adnet, eine 67-jährige Deutsche“, gibt die Polizei bekannt. Die Tat dürfte unter Verwendung eines Messers verübt worden sein. Die Spurensicherung und die Ermittlungen zum Tathergang sowie zu den Hintergründen sind Gegenstand laufender Ermittlungen des Landeskriminalamtes. Die Staatanwaltschaft Salzburg ordnete zur Klärung der genauen Todesursache die Obduktion des Leichnams an.