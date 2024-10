Wien verstärkt Forschung zu Long-COVID und investiert 700.000 Euro

Veröffentlicht am 23. Oktober 2024, 08:20 / ©Stadt Wien

Die Stadt Wien investiert verstärkt in die Präzisionsmedizin und fördert mit dem Programm „Understanding ME/CFS“ gezielte Projekte. Bürgermeister Michael Ludwig präsentierte erste Ergebnisse, die auf eine verbesserte Diagnose und Behandlung abzielen. „Long-COVID oder ME/CFS haben sich als ernstzunehmendes gesundheitliches Problem erwiesen, das nicht nur das Leben der Betroffenen massiv beeinträchtigt, sondern auch das Gesundheitssystem vor neue Herausforderungen stellt“, stellte Ludwig fest. In Wien, so Ludwig, werde dieser Entwicklung deshalb „mit Entschlossenheit und Weitblick“ begegnet.

Zusammenarbeit mit internationalen Instituten

Seit 2016 wurden mehr als 18 Millionen Euro in die Präzisionsmedizin investiert, darunter rund 700.000 Euro für sieben aktuelle Forschungsprojekte zu Long COVID und ME/CFS. Mit dem Eric Kandel Institut und internationalen Partnern nimmt Wien eine Vorreiterrolle in der medizinischen Forschung ein.