Nehammer bekommt Regierungsauftrag: Das meint die steirische Spitze dazu

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den bisherigen Kanzler und ÖVP-Parteichef Karl Nehammer mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt, das wurde gestern bekannt gegeben. Näheres dazu hier: Nicht Kickl: Van der Bellen erteilt Nehammer Regierungsbildungsauftrag. „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen“, so äußerte sich FPÖ-Chef Herbert Kickl in einer ersten Reaktion auf Facebook.

FPÖ laut Umfragen in der Steiermark voran

Auch in der Steiermark sind derzeit alle Augen auf die Politik gerichtet. Am 24. November finden nämlich die Landtagswahlen statt. Laut einer Umfrage hat die FPÖ mit 30 Prozent die Nase vorne. Doch im Vergleich zu vorherigen Umfragen konnten ÖVP und SPÖ auf den Plätzen zwei und drei Boden gutmachen, so ging am Sonntag hervor. Die ÖVP unter Landeshauptmann Christopher Drexler kommt auf Platz zwei mit 26 Prozent (plus vier Prozentpunkte seit der letzten Umfrage), Anton Langs SPÖ auf 24 Prozent (plus drei Punkte).

Drexler: „Kickl erhält Märtyrer-Rolle“

Wie aber positioniert sich die steirische Spitze zu Van der Bellens Entscheidung, Karl Nehammer (ÖVP) mit der Bildung der Regierung zu beauftragen und eben nicht Herbert Kickl, deren FPÖ als stimmenstärkste Partei aus der Nationalratswahl hervorging? „Ich halte es für völlig falsch, dass der Bundespräsident nicht den Vertreter der stimmenstärksten Partei mit einem Regierungsbildungsauftrag ausstattet. Es ist eigentlich unverantwortlich, Herbert Kickl so schnell aus der Verantwortung und in die Märtyrer-Rolle und ins Schmollwinkerl zu entlassen“, heißt es in einem ersten Statement des steirischen Landeshauptmanns.

Lang: „Es ist ein Fehler“

Der steirische SPÖ Landesparteichef Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang hält den Regierungsbildungsauftrag von Bundespräsident Van der Bellen an die ÖVP für einen Fehler und sieht die FPÖ in der Verantwortung eine Koalition zustande zu bringen. „Ich bin grundsätzlich dafür, dass die stimmenstärkste Partei den Auftrag bekommt, eine Regierung zu bilden, weil das auch ganz offensichtlich der Wille der Wählerinnen und Wähler ist. Deshalb hätte der Bundespräsident meiner Meinung nach diese Verantwortung der FPÖ übertragen sollen“, kritisiert der sterische SPÖ Chef die Entscheidung des Bundespräsidenten. „Zur demokratischen Verantwortung gehört es auch Mehrheiten zu finden. Man darf die FPÖ nicht aus dieser Verantwortung nehmen. Wenn Herbert Kickl scheitert, kann immer noch die zweitplatzierte Partei den Auftrag bekommen“, setzt Lang fort.

Lang schließt in der Steiermark keine Partei aus

Ob sich die Sozialdemokratie an einer Regierung beteiligen soll, hängt für Lang klar von den Inhalten eines Koalitionsübereinkommens ab: „Ich habe immer betont, dass eine Regierungsbeteiligung der SPÖ für mich nur in Frage kommt, wenn sozialdemokratische Eckpfeiler eingeschlagen werden können. Ob dies gelingt, wird sich in den nächsten Wochen zeigen.“ In der Steiermark sieht Lang nicht nur auf Grund der unterschiedlichen Regelung der Landesverfassung, welche die Beauftragung der stimmenstärksten Partei vorsieht, eine andere Situation als auf Bundesebene: „Ich werde vor der Wahl in der Steiermark auch weiterhin keine Zusammenarbeit mit einer Partei ausschließen. Das gehört sich in einer Demokratie nicht. Da geht es auch um Respekt vor den Wählerinnen und Wählern dieser Parteien.“