Doku auf ORF 2 zeigt Kärntner SLOW FOOD Kultur

Veröffentlicht am 23. Oktober 2024, 08:44 / ©Hubert Waldner

Am 19. Oktober traf sich das Team im Filmstudio von FOCUS Film in Klagenfurt, um den neuesten Film über SLOW FOOD Kärnten zu synchronisieren. Diese Dokumentation, die bereits die dritte ihrer Art ist, widmet sich der ess-kulturellen Bewegung SLOW FOOD und wird von Harald Krassnitzer als Moderator geführt.

SLOW FOOD: Die weltweite Bewegung

Die Bewegung, die sich für regionale, saisonale und nachhaltige Esskultur einsetzt. Sie fördert nicht nur traditionelle Lebensmittel, sondern auch altes Handwerk. Die Dokumentation zeigt unter anderem den Schauspieler und Slow Food-Botschafter Harald Krassnitzer, der in Kärnten Gerichte aus der alten Kulturpflanze Buchweizen zubereitet.

Kärntner Teamgeist

Die Produktion, die vom ORF Landesstudio Kärnten in Zusammenarbeit mit einem reinen Kärntner Team umgesetzt wurde, entstand unter der Leitung von Niki Lapan und ORF-Redakteurin Barbara Altersberger. Gedreht und bearbeitet wurde der Film im Studio von FOCUS Film in Klagenfurt. Für die musikalische Untermalung sorgt erneut der aus dem Gailtal stammende Musiker und Komponist Hubert Waldner, der mit seiner vielseitigen Instrumentierung dem Film zusätzliche emotionale Tiefe verleiht.

Premiere und live Performance

Die Vorpremiere des Films wird am 22. Oktober im Gemeindesaal von St. Paul im Lavanttal, vor ausverkauftem Publikum gefeiert, wobei Hubert Waldner die Titelmusik live vortragen wird. Der ORF zeigt die Dokumentation am 27. Oktober um 16.30 Uhr in seinem zweiten Programm österreichweit.