Beim „Heimspiel“ in Klagenfurt: Sturm-Fans äußern mit Banner Kritik

Gestern traf der SK Sturm Graz im Wörthersee Stadion auf den portugiesischen Club Sporting Lissabon. Anpfiff gab es um 21 Uhr. Sturm Graz musste eine 0:2-Niederlage einstecken. Den Spielbericht kannst du hier einsehen: Sturm Graz verliert gegen Sporting: „Es fehlte das Quäntchen Glück“.

Graz am Wörthersee?

Mit einer kuriosen Aktion sorgten die Sturm-Fans bereits vor dem Spiel für Aufsehen. Mehrere Ortstafeln in Graz wurden mit dem Zusatz „am Wörthersee?“ überklebt. Die Grazer Fans äußern damit auf kreative Weise Kritik. Näheres erfährst du hier: „Graz am Wörthersee?“ Überklebte Ortstafeln sorgen für Aufsehen. Seitens der Sturm-Fans wurde nämlich bereits vermehrt bemängelt, dass das eigene Stadion in Liebenau die Voraussetzungen, um Austragungsort für ein Champions League Spiel zu sein, nicht erfüllt.

„Sturms Heimat muss Graz sein“

Auch beim gestrigen Spiel wurde erneut Kritik plakativ in Form eines Banners geäußert: „Im Übrigen sind wir der Meinung, dass Sturms Heimat Graz sein muss“, steht darauf geschrieben. Die Fans spielen mit dieser Botschaft auf die Ironie an, dass ein eigentliches Champions-League-„Heimspiel“ der Grazer in der Kärntner Landeshauptstadt und nicht eben in der Merkur Arena in Graz-Liebenau ausgetragen wird.

©5 Minuten Die Sturm-Fans verleihen gestern ihrer Kritik mit einem Banner Ausdruck.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2024 um 10:26 Uhr aktualisiert