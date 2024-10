Rotjacken gastieren in Osttirol: Freundschafts-Duell beim UECR Huben

Der EC KAC gastiert am 7. Dezember in Osttirol zum Freundschafts-Duell beim UECR Huben.

Zu Beginn der kurzen Ligapause im Dezember bestreitet der EC-KAC erstmals seit knapp 70 Jahren wieder ein Eishockeyspiel in Osttirol: Am Samstag, dem 7. Dezember 2024, gastieren die Rotjacken für ein freundschaftliches Duell beim UECR Huben. Im Mittelpunkt des außergewöhnlichen Auftritts unter freiem Himmel stehen zwei karitative Zwecke und das 40 jährige Vereinsjubiläum des Heimatvereins von KAC-Verteidiger Clemens Unterweger.

Samstagabend unter freiem Himmel

Die Rotjacken, die am Abend davor noch zum Ligaspiel auswärts bei den Pioneers Vorarlberg antreten, werden am 7. Dezember gegen 16.00 Uhr in Huben eintreffen, unter der Leitung von Kirk Furey und David Fischer absolvieren sie dann ab 17.00 Uhr ein kurzes Showtraining. Um 17.45 Uhr kommt es schließlich zum freundschaftlichen Duell zwischen dem UECR Huben und dem EC-KAC, vereinbart ist eine Spielzeit von zwei Mal 20 Minuten. Für die Klagenfurter wird die Begegnung die erste unter freiem Himmel ausgetragene seit dem EBEL Winter Classic 2015 im Wörthersee Stadion sein, auf Osttiroler Eis treten sie zum ersten Mal seit dem in Lienz absolvierten Freundschaftsspiel gegen Cortina d’Ampezzo im Jahr 1955 an. Dem festlichen und karitativen Anlass entsprechend, werden beide Mannschaften eigens designte und angefertigte Trikots tragen, die anschließend versteigert werden.

Einnahmen gehen an zwei karitative Zwecke

Nach dem Spiel werden die Spieler des EC-KAC den Osttiroler Fans von 19.15 bis 19.45 Uhr auch für Autogramm- und Selfiewünsche zur Verfügung stehen. Vor Ort wird von 15.30 bis 20.00 Uhr zudem der mobile Fanshop geöffnet haben, der rot-weißes Merchandising anbietet. In der Pause des Freundschaftsspiels präsentiert der UECR Huben die brandneue Vereinschronik in Buchform, die anlässlich des heurigen, 40-jährigen Jubiläums des Klubs aufgelegt wird. Der Reingewinn der Veranstaltung kommt zwei lokalen karitativen Initiativen zugute: „Mottinga helfen Mottingan“ unterstützt in Not geratene Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde Matrei, Time is Your LifeLinkziel öffnet in neuem Tab/Fenster ist im gesamten Bezirk Lienz wohltätig im Einsatz.

Wichtige Informationen: Eintrittskarten kosten €20,00 (Vollpreis), €15,00 (Jugendliche bis 16 Jahre) oder €10,00 (Kinder bis zehn Jahre) und können ab sofort an folgenden Vorverkaufsstellen bezogen werden: Bei der (Hauptanstalt in Matrei und Bankstelle in Huben), der sowie dem in Lienz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2024 um 10:02 Uhr aktualisiert