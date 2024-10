Spektakuläre Hubschrauberlandung: Auftakt zum Nationalfeiertag 2024

Am Mittwochmorgen, dem 23. Oktober 2024, sorgte die Landung von Bundesheer-Hubschraubern auf dem Wiener Heldenplatz für Aufsehen. Passanten konnten zusehen, wie ein S-70 „Blackhawk“ und der moderne Mehrzweckhubschrauber Leonardo AW-169 präzise ihre Plätze einnahmen. Diese beeindruckende Szene markierte den Auftakt zu den Vorbereitungen für den Nationalfeiertag, der mit einer großen Leistungsschau des Österreichischen Bundesheers gefeiert wird.

Ein Fest voller Action und Vorführungen

Von Freitag, dem 25. Oktober, bis Sonntag, dem 27. Oktober, verwandeln sich der Heldenplatz, Am Hof, die Freyung und das Burgtheater in Schauplätze voller militärischer Vorführungen und spannender Einblicke in die Arbeit des Bundesheers. Die Besucher können an diesen Tagen alles hautnah erleben, von Hubschrauberlandungen über Fallschirmsprünge bis hin zu Panzervorführungen.

Von der Kranzniederlegung zur beeindruckenden Leistungsschau

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten ist der Nationalfeiertag am Samstag, den 26. Oktober. Nach der Festmesse und den Kranzniederlegungen durch den Bundespräsidenten und die Bundesregierung folgen Fallschirmsprünge, der Überflug der Eurofighter und die Angelobung der Rekruten. Am Nachmittag sorgt das Programm „Wir bewegen Österreich“ für weitere Action und Unterhaltung. Den krönenden Abschluss des Tages bildet der traditionelle Zapfenstreich. Auch am Sonntag geht die Leistungsschau weiter, wobei Besucher die Möglichkeit haben, beeindruckende Vorführungen von Hubschraubern und Panzern zu sehen.

Karriereplattform: Lehre am Heldenplatz

Am heutigen Mittwoch, den 23. Oktober 2024, findet am Heldenplatz auch parallel die „Karriereplattform: Lehre“ statt, die Schüler ab der 7. Schulstufe einlädt, sich über vielfältige Ausbildungsangebote im öffentlichen Dienst und darüber hinaus zu informieren. Hier haben die Jugendlichen die Möglichkeit, mit potenziellen Arbeitgeber/innen und Lehrlingen direkt in Kontakt zu treten. Neben dem Bundesministerium für Landesverteidigung (BMLV) und dem Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) präsentieren namhafte Unternehmen wie IKEA, ÖBB und REWE ihre offenen Lehrstellen.