Tödlicher Vorfall in Kaserne: Schütze (20) festgenommen

Was ist passiert?

Spittal an der Stau

Veröffentlicht am 23. Oktober 2024, 10:51 / ©APA/APA/THEMENBILD/ERWIN SCHERIAU

In der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau kam es zu einem tragischen Vorfall, bei dem ein 21-jähriger Soldat durch einen Schuss aus der Dienstwaffe seines Kameraden tödlich getroffen wurde. 5 Minuten hat hier berichtet: Soldat tot: Junger Rekrut im Krankenhaus verstorben. Die tödliche Kugel stammte aus der Waffe eines 20-jährigen Soldaten, der unmittelbar nach dem Vorfall festgenommen wurde.

Waffe mehrfach gesichert – Ermittlungen eingeleitet

Da es sich laut Medien bei der benutzten Dienstwaffe um eine Glock-Pistole handelt, die mit mehreren Sicherheitsmechanismen ausgestattet ist und ein unbeabsichtigtes Lösen des Schusses unwahrscheinlich erscheint, konzentrieren sich die Ermittlungen auf die genauen Umstände des Vorfalls. Wie der Schuss aus der mehrfach gesicherten Waffe ausgelöst werden konnte, ist Teil der laufenden Untersuchungen.