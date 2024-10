Skiurlaub auf Kosten der Steuerzahler? FPÃ– FinanzaffÃ¤re setzt sich fort

Die Causa rund um den Finanzskandal der Grazer FPÖ nimmt kein Ende. Insgesamt 1,8 Millionen Euro an Steuergeldern sollen veruntreut worden sein. Nun wurden neue Vorwürfe laut: Wie die „Steirerkrone“ nun berichtet, soll der einstige FPÖ-Vizebürgermeister auf Kosten der Steuerzahler Winterurlaub gemacht haben. Auch in exklusive Weine seien hohe Summen geflossen. Dies geht laut dem Medienbericht aus einem Akt der Staatsanwaltschaft Klagenfurt hervor. Darin ersichtlich: eine Spesenliste über Skikarten, Unterkunft, teure Weine und Co. Ganze 1.850 Euro sollen die Steuerzahler in den Winterurlaub des Ex-Vizebürgermeisters „investiert“ haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Transparenz über die Verwendung von Steuergeldern gefordert

NEOS-Fraktionsvorsitzender Philipp Pointner betont in einer Aussendung: „Es braucht volle Transparenz über die Verwendung von Steuergeldern!“ Im Juli 2023 brachten die NEOS einen Dringlichkeitsantrag zur Einführung einer Richtlinie zur Verwendung der Verfügungsmittel ein, der auch einstimmig angenommen wurde, heißt es von den Pinken. „Doch bis heute gibt es keine Lösung. Aus dem Rathaus hieß es im Oktober letzten Jahres, dass die Präsidialabteilung eine entsprechende Richtlinie erarbeiten werde, sobald sich im Rahmen des Prozesses ‚Kommunales PLUS‘ klärt, welche Stellen zukünftig überhaupt Verfügungsmittel erhalten sollen. Zudem soll das Ergebnis der noch in Bearbeitung befindlichen Klubförderungsrichtlinie abgewartet werden, da die dort bestimmten Förderungszwecke als Orientierungshilfe für die künftige Regelung der Verfügungsmittel dienen könnten“, verdeutlichen die NEOS heute in einer Presseaussendung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2024 um 11:19 Uhr aktualisiert