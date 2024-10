Circus Louis Knie macht in Liezen Halt

Circus Louis Knie gastiert mit seiner neuer Show von 24. Oktober bis 3. November in Irdning bei Liezen. Besucher erwartet eine Mischung aus traditionellen Zirkusdarbietungen, magischen Elementen und modernen Akrobatiknummern. Die Show feiert am Donnerstag, den 24. Oktober um 18 Uhr ihre Premiere. Bis Sonntag, 3. November, finden die Vorstellungen immer mittwochs, donnerstags und freitags um 18 Uhr, samstags um 11 Uhr sowie um 15 Uhr und sonntags um 11 Uhr sowie um 15 Uhr statt. Am 26. Oktober sind die Spielzeiten um 11 Uhr sowie um 15 Uhr, an Allerheiligen nur um 18 Uhr. Tickets gibt es ab 18 Euro.

©Jolanda Hofmann | Einzelstück Agency Einblicke in die Show… …die es von 24. Oktober bis 3. November in Liezen zu sehen gibt.