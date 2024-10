Tödlicher Schuss in Kaserne: Obduktion soll offene Fragen klären

Ein tragisches Unglück hat sich am Dienstag in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau zugetragen.

Nach dem Tod eines Grundwehrdieners am Dienstagnachmittag in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau hat die Staatsanwaltschaft Klagenfurt jetzt eine Obduktion beantragt. Der 21-Jährige war von einem Kollegen angeschossen worden und ist in der Folge in einem Kärntner Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Mehr dazu unter: „Soldat tot: Junger Rekrut im Krankenhaus verstorben„. Staatsanwältin Tina Frimmel-Hesse geht davon aus, dass die Obduktion „im Laufe des heutigen oder morgigen Tages“ stattfinden werde. Auch sei ein Ballistiker beauftragt worden.

Schütze nach tödlichem Unglück in Kärnten in Haft

Der Schuss hatte sich laut einer Aussendung des Verteidigungsministeriums nämlich aus der Dienstpistole eines 20-jährigen Wachsoldaten gelöst. Der Beschuldigte befinde sich bereits in Polizeigewahrsam. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung. Mehr dazu unter: „Tödlicher Vorfall in Kaserne: Schütze (20) festgenommen„. Oberst Michael Bauer, Sprecher des Verteidigungsministeriums, verwies zudem auf eine noch am Dienstag gebildete Unfallkommission des Militärkommandos Kärnten. Vorrangig sei die Arbeit der Polizei, die unterstützt werde. Seitens des Bundesheeres werde zu klären sein, ob an Vorschriften oder Abläufen etwas geändert werden müsse. Die Dienstflaggen aller Kärntner Kasernen wurden auf halbmast gesetzt.

Zeugenbefragungen laufen auf Hochtouren

Die Exekutive war am Mittwoch unter anderem mit Zeugenbefragungen beschäftigt, erläuterte Rainer Dionisio von der Landespolizeidirektion Kärnten. Er bestätigte die vorläufige Festnahme des 20-Jährigen. Zu der tödlichen Schussabgabe war es im Bereich der Wache gekommen. Beide Beteiligten waren dem Militärkommando Kärnten zugehörige Grundwehrdiener und aus dem Bezirk Spittal an der Drau stammend. [APA / red. 23.10.2024]

