Nach tödlichem Schuss: „Alle Rekruten verstanden sich sehr gut mit ihm“

Gestern ereignete sich eine Tragödie in der Türk-Kaserne in Spittal an der Drau. Ein 21-jähriger Rekrut wurde durch einen versehentlich abgefeuerten Schuss verletzt. Leider kam für den Rekruten jede Hilfe zu spät, er ist im Krankenhaus verstorben. Nun meldet sich ein Rekrut aus der Türk-Kaserne zu Wort und schildert aus seiner Sicht.

Rekrut: „Angeblich war es ein Unfall“

In den sozialen Medien meldete sich nun ein Rekrut aus der Türk-Kaserne und schilderte aus seiner Sicht. „Es hat leider einen Rekruten getroffen, der im Soldatenheim gearbeitet hat. Alle Rekruten verstanden sich sehr gut mit ihm. Immer lustig und fröhlich drauf“, so der Rekrut. Er erzählt weiter und schildert den Vorfall: „Angeblich war es ein Unfall. Die Wache soll mit dem Gürtel gespielt haben, auf dem die Glock drauf war. Beim Runter fallen hat sich dann ein Schuss gelöst.“ Dies sei laut dem Rekruten aber kaum möglich, da die Waffe extra für solche Fälle eine Sicherung hat, heißt es vom Rekruten weiter.

Rekrut: „Ruhe in Frieden Musti“

Der Rekrut schildert weiters, dass die Familie in der Kaserne in einem geschlossenen Gebäude darüber aufgeklärt worden sei, dass er es leider im Krankenhaus nicht geschafft hat. „Daraufhin hörte man nur noch laute Schreie. Dann war für uns klar, dass er es nicht geschafft hat“, heißt es vom Rekruten. Abschließende Worte seiner Kameraden waren: „Ruhe in Frieden Musti.“

