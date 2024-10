„Born Naked“: Motto des 34. Tuntenball in Graz enthüllt

Europas größtes Charity-Event lädt zu einem unvergesslichen Abend ein, an dem Selbstentfaltung, Transformation und die Schönheit der Individualität gefeiert werden. Der Fokus liegt an diesem Abend auf der Freiheit der Entfaltung, denn letztendlich sind alle Menschen auf dieselbe Art und Weise geboren: „Nackt und gleich an Würde und Recht – Celebrate diversity!“, heißt es von den Veranstaltern.

Auch das Ballplakat wurde gestern präsentiert

Das diesjährige Ballmotto „Born Naked“ ist nicht nur Leitfaden, sondern Ausdruck einer tiefen Überzeugung: Alle Menschen kommen nackt und gleich an Würde und Recht auf die Welt. Die Geburt ist ein Beginn, und das Leben ist unsere Leinwand, die wir mit eigenen Farben füllen. Im Zentrum des 34. Tuntenballs presented by Magenta steht die Idee der Selbstbestimmung – die Freiheit, unsere Identität zu gestalten, unsere Vielfalt auszuleben und uns selbst als lebende Kunstwerke zu betrachten. Davon zeugt auch das offizielle Ballplakat, auf dem ein speziell für den Ball entworfenes Kunstwerk des Grazer Künstlers Tom Lohner zu sehen ist, der darüber hinaus im Jahr 2014 den Tuntenball- Award gewann und zur „Hete des Jahres“ gekürt wurde. Sein Kunstwerk wurde am Dienstag im Rahmen der Tuntenball-Pressekonferenz in der Bakerhouse Gallery feierlich enthüllt. „Ich bin überzeugt, dass man mit Mut zur Offenheit und zur Entfaltung alles schaffen kann“, so der Künstler über das präsentierte Gemälde.

©Stefanie Weber & Michael Riha Bei der Präsentation des heurigen Tuntenball-Mottos… ©Stefanie Weber & Michael Riha …wurde auch das Plakat enthüllt.

„Vielfalt ist unsere größte Stärke“

Die Botschaft des Tuntenballs 2025 könnte klarer nicht sein: Vielfalt ist unsere größte Stärke als Gesellschaft. Die Individualität eines jeden Menschen drückt sich auf viele Farben und Formen aus. Der Ball bietet einen Raum, um diese Vielfalt zu feiern und sichtbar zu machen. Die Besucher:innen sind eingeladen, ihre eigene Identität auf kreative Weise auszudrücken und ein lebendiges Zeichen für Offenheit und Akzeptanz zu setzen. Mit „Born Naked“ setzen wir uns mit unseren Körpern auseinander und stellen die Bedeutung der körperlichen und emotionalen Vielfalt in den Vordergrund – frei nach dem Zitat von Drag-Ikone RuPaul: „We’re all born naked, an the rest is drag!“. Es geht um die Anerkennung der Schönheit in all ihren Formen – egal ob es um Körper, Identitäten oder sexuelle Orientierungen geht.

„Es braucht Mut sich zu outen“

Der Ball lädt ein, die eigene Einzigartigkeit zu feiern und sich in seiner ganzen Pracht zu präsentieren. Bodypositivity und Selbstliebe steht dabei im Mittelpunkt: Jeder Mensch ist ein Kunstwerk, das durch die Freiheit der eigenen Entfaltung erst vollständig wird. „Mit dem Motto BORN NAKED wollen wir aus gesellschaftlichen Normen ausbrechen, die wir tagtäglich vorgelebt bekommen. Es braucht Mut sich als schwul, lesbisch, trans oder anders zu outen oder sich in Drag zu zeigen – und genau diesen Mut wollen wir mit diesem Motto nach außen tragen“, fügt der Vorsitzende der RosaLila PantherInnen und Tuntenball-Organisator Joe Niedermayer hinzu.

©Stefanie Weber & Michael Riha Das Tuntenball-Motto wurde bei einer Pressekonferenz am Dienstag enthüllt. ©Stefanie Weber & Michael Riha „Es braucht Mut sich zu outen“, sagte Vorsitzende der RosaLila PantherInnen und Tuntenball-Organisator Joe Niedermayer.

Die Acts des Abends

Unterstützt werden wir am Ballabend von prominenten Künstler:innen wie Drag-Artist BAMBI MERCURY, Drag-Sensation und DJ MISS IVANKA T., Poledancer SIMON K- POLE, den Bourlesque-Artists von CIRCQUE ROUGE, sowie der Spice Girls-Cover Band SPICE 4 EVER und vielen weiteren Artists aus der queeren Community.

Finalisten kämpfen beim Dragrace um Tuntenball-Titel

Traditionell wird im Rahmen des Balls auch der/die Gewinner:in des Tuntenball Dragrace gekürt. Die Vorausscheidung findet am 23. November 2024 erstmalig im Theater im Lend statt, wo die teilnehmenden Künstler:innen eine prominente Jury mit ihrer Kreativität, ihrem Charisma und nicht zuletzt mit ihrer Finesse überzeugen müssen. Das große Finale steigt am Tuntenball presented by Magenta am 22. Februar 2025, in dem die Finalist:innen auf der großen Bühne des Grazer Congresses performen und um den begehrten Titel kämpfen werden.

Zum Tuntenball Der Tuntenball ist seit Jahrzehnten eine Institution der österreichischen Ballkultur und gilt als eines der spektakulärsten Events des Landes. Doch der Tuntenball ist nicht nur ein glamouröses Spektakel, sondern auch eine bedeutende Charity-Veranstaltung für die LGBTIQ-Community. Der Reinerlös kommt wichtigen Projekten der RosaLila PantherInnen zugute, die sich für die Rechte und die Unterstützung von LGBTIQ- Personen einsetzen. Darüber hinaus wird auch das queere Jugend- und Community- Center „Feel Free“ in der Annenstraße 27 über die Einnahmen des Tuntenballs co-finanziert.