Wenig Gäste, laufende Kosten: Innenstadtlokal macht dicht

Die Gerüchteküche brodelte schon länger, seit heute Mittwoch ist es offiziell. Das Innenstadtlokal Hauptplatz 17, betrieben von der „hauptplatz17gmbh“ in bester Lage am Villacher Hauptplatz hat geschlossen. Es solle nach ersten Informationen zu einem Konkursverfahren kommen, welches demnächst offiziell werde. Bei den Kreditschutzverbänden liegt aktuell hingegen noch keine Meldung vor. Das diese Woche eine Entscheidung da sein wird, bestätigte der Gastronom Alban Hoxhaj gegenüber 5 Minuten. „Wir hatten einfach zu wenig Gäste. Die Frequenz blieb aus“, schildert Hoxhaj. Was blieb, sind die laufenden Kosten. Nun zieht man wohl die Reißleine und will im Zuge eines Insolvenzverfahrens die weiteren Schritte setzen.

Endgültig zu? Letzte Hoffnung besteht …

Ob das Lokal wieder aufsperrt, scheint ungewiss. „Ich muss jetzt einmal Abstand bekommen und die Möglichkeiten durchgehen“, erklärt der Unternehmer. Es könnte eventuell auch ein Sanierungsverfahren mit einer entsprechenden Quote in Frage kommen. Dann könnte es, mit anderen Rahmenbedingungen vielleicht sogar weiter gehen. Wie hoch sich die Schulden belaufen bzw. ob noch Hoffnung besteht, dass das Lokal im Zuge einer Sanierung weiter geführt werden kann, steht aber in den Sternen. Vor mehr als eineinhalb Jahren eröffnete man, um einen weiteren Leerstand am Hauptplatz wieder mit Leben zu befüllen.

©5 Minuten

Gastro-Betriebe in finanziellen Schwierigkeiten:

Dass viele Gastronomiebetriebe mit finanziellen Schwierigkeiten kämpfen, zeigt auch das gestern bekannt gewordene Insolvenzverfahren rund um den „Gegentalerhof“ in Treffen bei Villach. Hier kämpfte man mit einer Passiva von 665.000 Euro. Der Inhaber, Julian Kramer, stellte den Antrag selbst, nachdem der traditionsreiche Gastgewerbebetrieb bereits seit dem 13. Oktober 2024 geschlossen ist.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.10.2024 um 12:41 Uhr aktualisiert