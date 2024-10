Cola, Fanta & Co: Beliebte Limonaden werden aus dem Verkehr gezogen

Veröffentlicht am 23. Oktober 2024, 12:32 / ©Pixabay / Myriams-Fotos

Die Coca-Cola HBC Austria GmbH startet vorsorglich einen Mega-Produktrückruf! Betroffen sind 0,5 Liter PET-Limonadenprodukte der Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix mit Mindesthaltbarkeitsdaten zwischen dem 4. Februar und 12. April 2025. Der Grund: „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in einer sehr begrenzten Anzahl von 0,5 Liter PET-Flaschen aufgrund eines technischen Fehlers in der Produktion kleine Metallstücke befinden könnten“, heißt es in einer ersten Information des Unternehmens. Von einem Verzehr wird ausdrücklich abgeraten.

PET-Flaschen werden zurückgerufen

In enger Zusammenarbeit mit den österreichischen Behörden werden die betroffenen Flaschen aktuell vorsorglich zurückgerufen. „Konsumenten können ein solches Produkt gegen Erstattung des Kaufpreises auch ohne Vorlage des Kassenbons in den Verkaufsstellen des österreichischen Lebensmittel-Einzelhandels zurückgeben“, so das Unternehmen weiter. „Wir bedauern den Vorfall und entschuldigen uns für die entstandenen Unannehmlichkeiten.“

Betroffen sind folgende Produkte Betroffen sind 0,5 Liter PET Limonadenprodukte der Marken Coca-Cola, Fanta, Sprite und MezzoMix. Also: Coca-Cola (Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Zero Lemon, Coca-Cola Zero Zucker Zero Koffein, Coca-Cola Light)

Fanta (Fanta Orange, Fanta Orange Zero, Fanta Lemon Zero, Fanta Exotic Zero)

Sprite (Sprite, Sprite Zero)

MezzoMix Wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum zwischen dem 4. Feber 2025 und dem 12. April 2025 liegt und die Codierung “WP” unterhalb des aufgedruckten Datums enthält. (Dies ist auf dem Flaschenrücken oberhalb des Etiketts zu finden.) Alle anderen Packungsgrößen und Verpackungen bzw. andere Marken sind von diesem Rückruf nicht betroffen.

