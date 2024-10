Kickl in neuer Videobotschaft: „An der FPÖ führt kein Weg vorbei“

FPÖ-Chef Herbert Kickl hat nach der Entscheidung von Bundespräsident Alexander Van der Bellen, den Regierungsbildungsauftrag an den Zweitplatzierten Karl Nehammer (ÖVP) zu vergeben, in einer Videobotschaft an die Bürger seine Enttäuschung, aber auch seine Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht. 5 Minuten hat hier berichtet: Nicht Kickl: Van der Bellen erteilt Nehammer Regierungsbildungsauftrag. Obwohl die FPÖ die stimmenstärkste Partei bei der Wahl war, wurde Kickl übergangen. „Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen“, betonte er. Kickl sprach von einem „geschichtsträchtigen Tag“ und kündigte an, weiterhin für die Interessen der Wähler zu kämpfen.

Größter FPÖ-Parlamentsklub der Geschichte

Kickl hob die Erfolge seiner Partei hervor: „Es ist der größte FPÖ-Parlamentsklub, den es jemals gegeben hat.“ Mit 57 Abgeordneten sei die FPÖ so stark wie nie zuvor. Dies sei ausschließlich dem Vertrauen der Wähler zu verdanken, weshalb Kickl versprach, dass die FPÖ in der kommenden parlamentarischen Periode besonders kraftvoll agieren werde.

Ambitionen auf den Nationalratspräsidenten

Am Donnerstag soll die FPÖ erneut „Geschichte schreiben“, so Kickl, da erstmals ein Vertreter der Freiheitlichen zum Nationalratspräsidenten gewählt werden soll. Als Kandidaten präsentierte Kickl den ehemaligen Volksanwalt Walter Rosenkranz, der für diese Aufgabe „den besten Kandidaten“ darstelle.

Weitere Ansage für das Wochenende

Am Ende der Woche will Kickl erneut Stellung nehmen, um über die Regierungsbildung, den Bundespräsidenten und mögliche Koalitionen zu sprechen. Mit dem „rechten Wort zur rechten Zeit“ werde er klarmachen, dass die FPÖ eine entscheidende Rolle in der österreichischen Politik spielen werde.