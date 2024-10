Donnerstagsdemo in Graz sorgt für Anhaltungen im Verkehr

Wegen einer Versammlung zum Thema „Donnerstagsdemo – Offensive gegen Rechts“ kommt es am Donnerstag, den 24. Oktober 2024, in der Zeit von ca. 17.30 Uhr bis ca. 19 Uhr zu Anhaltungen der Buslinien 58 und 63 sowie 40 und 67 am Lendplatz, dann der Buslinien 58 und 63 auf der Strecke Keplerbrücke – Wickenburggasse – Humboldtstraße, der Straßenbahnlinien 3 und 5 bei der Keplerbrücke, der Buslinie 30 am Geidorfplatz und der Buslinie 39 in der Glacisstraße und der Buslinien 41 und 63 in der Harrachgasse und der Goethestraße.

So verläuft die Route

Die Versammlung beginnt um ca. 17 Uhr am Lendplatz. Ab ca. 17.30 Uhr gehen die Teilnehmer:innen auf der Strecke Lendplatz – Keplerstraße – Wickenburggasse – Jahngasse – Parkstraße – Glacisstraße – Harrachgasse – Goethestraße zum Endpunkt in der Attemsgasse.