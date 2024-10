Neue Hilfs-App in der Steiermark: So funktioniert sie

Veröffentlicht am 23. Oktober 2024, 13:34 / ©Land Steiermark/Binder

Rund 560.000 Steirerinnen und Steirer engagieren sich ehrenamtlich. Dabei sind sie auf unterschiedlichste Art und Weise in Verbänden, Vereinen, Einsatzorganisationen oder im privaten Umfeld tätig. Um das Ehrenamt noch zugänglicher zu machen, den Zusammenhalt in unseren Gemeinden und Regionen zu stärken und engagierten Steirerinnen und Steirern einen zusätzlichen Schutz bei ihrer Tätigkeit zu bieten, hat die Landentwicklung Steiermark gemeinsam mit dem Land Steiermark die neue Zeit-Hilfs-App ins Leben gerufen. Damit gibt es ab März 2025 eine zentrale Drehscheibe für soziale Initiativen in der gesamten Steiermark.

Unterstützung anbieten und erhalten

Mit der App soll es für jeden möglich sein, Unterstützung anzubieten oder selbst zu erhalten – schnell, unkompliziert und effizient. Über Funktionen wie Echtzeit-Benachrichtigungen, direkte Kommunikationsmöglichkeiten und eine benutzerfreundliche Anwendung wird der Zugang zur Hilfeleistung und zur Mitgestaltung sozialer Initiativen so einfach wie nie zuvor. Zusätzlich bietet die Nutzung der App durch eine Kooperation mit der UNIQA eine Unfall- und Haftpflichtversicherung, damit Ehrenamtliche bei der Ausübung ihres Dienstes an der Allgemeinheit bestmöglich vor Risiken geschützt sind.