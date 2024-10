Über 200 Jugendliche erkundeten Kärntner Tourismusberufe

Veröffentlicht am 23. Oktober 2024, 13:34 / ©WKK / Peter Just

Egal, ob Koch, Rezeptionist oder Bäcker: Der „Day of Experience“ bot einen Einblick in die verschiedensten Berufsfelder des Kärntner Tourismus. Organisiert wurde das Event in Villach-Warmbad von den Fachgruppen Gastronomie, Hotellerie und Lebensmittelgewerbe der Wirtschaftskammer Kärnten sowie der Bildungsdirektion. Sie wissen: Viele Branchen kämpfen derzeit mit Nachwuchsproblemen. Die Zahl der Lehrlinge hat sich in den vergangenen Jahren halbiert. „Umso wichtiger ist es, jungen Menschen die verschiedenen Ausbildungsmöglichkeiten und Karrierewege aufzuzeigen“, so Franz Huditz, Landesausbildungsreferent im Tourismus.

©WKK Der „Day of Experience“ in Villach-Warmbad bot einen Einblick in die verschiedensten Berufsfelder des Kärntner Tourismus.

Praxisstationen und Erfahrungsaustausch

„Viele Jugendliche können sich unter den einzelnen Lehrberufen wenig vorstellen. Deshalb haben alle Interessierten beim ‚Day of Experience‘ nicht nur die Möglichkeit, an Praxisstationen die verschiedenen Berufe auszuprobieren. Lehrlinge berichten gemeinsam mit ihren Chefs über ihre Erfahrungen in der Ausbildung“, betont Stefan Sternad, Fachgruppenobmann der Gastronomie. Zusätzlich gab es die Möglichkeit, Local Heros, also Vorbilder aus den jeweiligen Branchen, hautnah zu erleben und sich mit ihnen über Beruf und Ausbildung auszutauschen.

Große Begeisterung bei den Jugendlichen

Martin Vallant, Landesinnungsmeister der Lebensmittelgewerbe, ist sich jedenfalls sicher, dass die Veranstaltung Wirkung zeigt: „Wir haben gesehen, mit wie viel Motivation alle Jugendlichen dabei waren. Das Wichtigste ist aber: Es hat ihnen Spaß gemacht, die verschiedenen Berufe an den Praxisstationen auszuprobieren. Das ist die beste Voraussetzung für eine spätere Karriere in einem dieser Bereiche.“ Bei der Veranstaltung gab es auch ein Speed-Dating mit Lehrbetrieben, bei dem die Unternehmer konkrete Lehrstellenangebote machten und auch schon einige Zusagen erhielten.