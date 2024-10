Familienstreit in Wien eskaliert: Messerattacke durch 18-Jährigen

Einer der Beteiligten, ein 18-jähriger syrischer Staatsangehöriger, zog plötzlich ein Messer und fügte einem 32-jährigen österreichischen Staatsbürger damit Schnittverletzungen an beiden Unterarmen zu. Anschließend übergab der 18-Jährige das Messer an seinen 20-jährigen Bekannten (StA.: ungeklärt), der das Opfer verbal mit dem Umbringen bedrohte und versuchte ihm einen Bauchstich zu versetzen. Der 32-Jährige rette sich durch Ausweichen vor weiteren Verletzungen und alarmierte selbst die Polizei. Beamte der Stadtpolizeikommanden Innere Stadt und Landstraße konnten die beiden Beschuldigten an der Tatörtlichkeit anhalten und festnehmen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt. Das Opfer wurde notfallmedizinisch durch die Wiener Rettung versorgt und konnte in häusliche Pflege entlassen werden. Das Landeskriminalamt Außenstelle Ost-Zentrum hat die Ermittlungen übernommen.