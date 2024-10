Nationalsozialistische Parolen und Hakenkreuze: Wiener festgenommen

Veröffentlicht am 23. Oktober 2024, 13:45 / ©5 Minuten

Weiters soll er auch nationalsozialistische Parolen und entsprechenden Handzeichen getätigt haben. Als die Beamten eintrafen konnten diese den besagten Mann am Fenster seiner Wohnung wahrnehmen. Auch in Anwesenheit der Beamten stellte dieser sein strafbares Verhalten nicht ein. Der 45-Jährige (Stbg.: Österreich) öffnete den Beamten die Wohnungstüre. In weiterer Folge wurde der Mann wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Verbotsgesetz vorläufig festgenommen. Nach seiner Einvernahme wurde der 45-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt.