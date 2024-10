Zwei Festnahmen in Wien: Fahrraddiebstähle von Zeugen beobachtet

Gestern in den frühen Morgenstunden soll ein aufmerksamer Hausbewohner von seinem Balkon aus, einen dunkel gekleideten Mann beobachtetet haben, als sich dieser, an einem sichtlich fremden Fahrrad zu schaffen machte. Der Hausbewohner verständigte den Polizeinotruf. Der dunkel gekleidete Mann, auf den die Personsbeschreibung zutraf ergriff beim Ansichtig werden der zufahrenden Beamten die Flucht. Als der Mann davonlief, ließ er seine Jacke und seinen Rucksack fallen und lief weiter in Richtung Modenapark. Im dortigen Bereich konnte der 23-Jährige (StA.: Slowakei) angehalten und wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls vorläufig festgenommen werden. Im Rucksack und in der Jacke des 23-Jährigen wurde Diebesgut vorgefunden. Diese Gegenstände sind vermutlich anderen, bereits durch den Tatverdächtigen strafbaren Handlungen begangenen, zuzuordnen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht.

Noch ein zweiter Fall

Ebenso in den gestrigen frühen Morgenstunden beobachtete ein Hausbewohner einen Mann der an einem Fahrrad hantierte. Dies kam dem Mann verdächtig vor und er verständigte die Polizei. Laut dem Hausbewohner soll der Mann in Richtung Vorgartenstraße ohne Fahrrad geflüchtet sein. Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau konnten einen Mann auf den die Personsbeschreibung zutraf, in der Vorgar- tenstraße anhalten. Im Zuge einer Personsdurchsuchung konnte bei dem 29- Jährigen (StA.: Polen) ein Seitenschneider und eine geringe Menge Suchtgift vorgefunden werden. Im Zuge der Anhaltung versuchte der Tatverdächtige zu flüchten, dies konnte jedoch von den Beamten unterbunden werden. Der 29-Jährige wurde vorläufig festgenommen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Mann in eine Justizanstalt gebracht.