Uni-Rektor verabschiedet sich: „Bin reich belohnt worden“

Oliver Vitouch hat insgesamt 19 Jahre lang in höchsten Leitungsfunktionen die Geschicke der Universität Klagenfurt gelenkt. Eine Vielzahl an Universitätsangehörigen und Weggefährten sind deshalb am Dienstag zum Festakt gekommen – darunter viele Rektoren österreichischer Universitäten, Bundesminister Martin Polaschek (ÖVP) sowie weitere Vertreter aus dem Wissenschaftsministerium und der uniko.

Goldenes Ehrenzeichen für Oliver Vitouch

„Den Universitäten gedient zu haben ist ein Dienst an der Gesellschaft, an Kultur und Wohlstand und an der Zukunft. Ich hatte Gelegenheit, lange Jahre hindurch gemeinsam mit wichtigen Wegbegleitern inbrünstig für wertvolle Ziele zu kämpfen: für eine höhere Leistungsfähigkeit der österreichischen Universitäten, für deren Autonomie, bessere Studienbedingungen, die Einheit von Forschung und Lehre und die Ermöglichung echter Spitzenforschung. Zugleich war es mein Primärziel, der jungen Universität Klagenfurt zum Durchbruch als erstrangige Institution nach besten europäischen Standards zu verhelfen. Durch die Quantensprünge der letzten Jahre – in beiderlei Molekülen – bin ich reich belohnt worden. Herzlichen Dank an all jene, die das durch ihren unverbrüchlichen Einsatz möglich gemacht haben“, betont Vitouch, der im Zuge der Veranstaltung auch mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich ausgezeichnet wurde. An Vitouchs Stelle wird mit 1. Dezember 2024 übrigens Ada Pellert treten. Mehr dazu unter: „Universität Klagenfurt: Sie ist die neue Rektorin„.