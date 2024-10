BerÃ¼chtigtes KÃ¤rntner Frauen-Trio landet jetzt im TV

Informationschef Hans Martin Paar berichtet von den erschütterndsten Verbrechen in der österreichischen Kriminalgeschichte. In der heutigen Folge des Servus-TV-Formates „Fahndung Spezial“ wird die erschütternde Geschichte des „okkulten Trios“ aus Kärnten näher beleuchtet. Unter der Leitung von Margit bildeten die drei Frauen eine sektenähnliche Gemeinschaft, trieben ihre Opfer in Abhängigkeit und beuteten sie aus: Mehr dazu unter: „Urteil fix: Lebenslang für okkultes Frauenduo aus Kärnten„. Über mehrere Jahre ergaunerte sich die Gruppe so rund zwei Millionen Euro.

©ServusTV / Alexander Gruber Am Foto: Informationschef Hans Martin Paar

Kärntner Pensionistin wurde brutal erdrosselt

„Sie drohten mit Unheil, schürten Ängste und versuchten so, sich als Erben in Testamente eintragen zu lassen. Als eine Pensionistin versuchte, die Änderung ihres Testaments rückgängig zu machen, wurde dies zu ihrem Todesurteil. Sie wurde brutal erdrosselt“, heißt es in der Ankündigung der Sendung. Neben Betrug und Mord verübten die Täterinnen zudem mehrere Brandstiftungen – sowohl als Vergeltung für vermeintliche Untreue ihrer Opfer als auch im Rahmen von Versicherungsbetrug.

TV-Tipp für Mittwochabend

Mit exklusiven Interviews und Expertenanalysen deckt „Fahndung Spezial“ die dunklen Machenschaften der kriminellen Bande auf und bietet einen tiefen Einblick in deren psychologischen Manipulationstaktiken. Ausgestrahlt wird die Sendung ab 20.15 Uhr auf ServusTV.