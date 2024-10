KAC gegen Südtirol: Bühne frei für Spitzenduell in Klagenfurt

Am Mittwoch gastiert der HCB Südtirol beim EC KAC in Klagenfurt.

Nach zuletzt zwei Siegen hintereinander in der win2day ICE Hockey League empfängt der EC-KAC am heutigen Abend mit dem HCB Südtirol den aktuellen Tabellenführer in der Heidi-Horten-Arena in Klagenfurt. „Bozen verändert sich über die Jahre eigentlich kaum. In Spielen gegen sie kommt es fast immer auf die gleichen Dinge an“, weiß KAC-Stürmer Finn van Ee und weiter: „Sie spielen sehr hart, stehen kompakt und bringen die Scheibe schnell nach vorne. Wir sind also gut beraten, es ähnlich anzugehen wie gegen Salzburg: Kompromisslos, mit Tempo in der Passverteilung, vor allem aber mit Geradlinigkeit als oberste Vorgabe.“

Einige Verletzte beim KAC

Der EC-KAC muss in dem Duell unverändert auf die Langzeitverletzten Jan Muršak, Raphael Herburger und Fabian Hochegger verzichten. Ein Fragezeichen steht auch noch hinter dem Einsatz von Simeon Schwinger, der jedoch am Dienstag zumindest ins Eistraining der Mannschaft zurückkehrte und die Einheit nahezu beschwerdefrei absolvierte. Fix in das Aufgebot zurück kommt Mathias From.