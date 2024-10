Autobrand auf A2-Parkplatz: Schnelles Eingreifen verhindert Schlimmeres

Die Feuerwehr wurde am Mittwoch zu einer A2-Raststation in der Gemeinde Preitenegg alarmiert.

Die Feuerwehr wurde am Mittwoch zu einer A2-Raststation in der Gemeinde Preitenegg alarmiert.

Zu einer brenzligen Situation kam es am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz einer A2-Raststation in der Gemeinde Preitenegg. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Wagen eines 61-Jährigen in Brand. Doch der Mann aus dem Bezirk Völkermarkt hatte Glück im Unglück: „Der Streckendienst der Autobahnmeisterei konnte die Flammen mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle bringen“, heißt es seitens der Polizei. Die Freiwilligen Feuerwehren Bad St. Leonhard, Schiefling und Preitenegg führten in der Folge nur noch Nachlöscharbeiten durch.