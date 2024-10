Lehrlinge leuchten den Weg: Grazer Unternehmen gewinnt Staatspreis

Ein Grazer Unternehmen erhielt die Auszeichnung „Beste Lehrbetriebe - Fit for Future“ 2024.

Veröffentlicht am 23. Oktober 2024, 16:33 / © BMAW/Silveri

Das Grazer Unternehmen XAL konnte sich in der Kategorie „Lehrberufsmarketing – Employer Branding – Rekrutierung“ mit dem Projekt „Inspired by light – Zielgruppenspezifisches Employer Branding von Lehrlingen für Lehrlinge“ erfolgreich durchsetzen. Dabei beeindruckten die Lehrlinge des Unternehmens mit einer kreativen Lichtinstallation, die im Rahmen einer speziellen Lehrlingskampagne entwickelt wurde. Die Jury betonte besonders die herausragende Teamarbeit und die Gestaltungsfreiheit, die den Lehrlingen nicht nur Verantwortung, sondern auch Inspiration im Bereich des Employer Brandings bietet.

Leuchtenhersteller in Graz

Bei dem Unternehmen handelt es sich um einen international agierenden Leuchtenhersteller mit Hauptsitz in Graz. Der Betrieb beschäftigt weltweit über 1.500 Mitarbeiter. Besonders wichtig ist dem Unternehmen die Ausbildung junger Talente. Seit dem Beginn der Lehrlingsausbildung im Jahr 2002 hat sich dieses Programm stetig weiterentwickelt und wird durch umfassende Maßnahmen zur Qualitätssicherung begleitet. Derzeit bildet XAL in Österreich 50 Lehrlinge in 15 verschiedenen technischen und kaufmännischen Berufen aus.

Projekt „Inspired by Lights“

Die Lehrlinge sind ein wichtiger Bestandteil des Unternehmens und haben die Möglichkeit, sich in verschiedenen Projekten zu beweisen. Mit dem Projekt „Inspired by Light“ haben neun Lehrlinge aus unterschiedlichen Abteilungen den Grundstein für das neue Lehrlingsmarketing von XAL gelegt. Ihre Herausforderung war es, das Wort „LIGHT“ mithilfe von Leuchten zu gestalten. Das Resultat war eine beeindruckende Lichtinstallation, die ein einzigartiges Kunstwerk darstellte, das nur aus einem bestimmten Blickwinkel vollständig sichtbar wird.

Prägen die Lehrlingskampagnen

Die kreativen Ideen und das Design der talentierten Lehrlinge sind direkt in das neue Employer Branding eingeflossen und prägen nun die Lehrlingskampagnen – von der Website bis hin zu Merchandise-Artikeln. „Inspired by Light“ zeigt, wie aus einer simplen Idee etwas Großartiges entstehen kann. „Dieser Preis verdeutlicht, dass bei XAL jeder Lehrling die Chance hat, Großes zu bewirken und Teil einer inspirierenden Erfolgsgeschichte zu sein“, betonte Helga Fazekas, Head of Human Resource Management.