Tabus brechen: Sexualität im Zentrum der Jugendlichen

Im menschlichen Leben spielt Sexualität eine große Rolle. Sie ist eng verbunden mit den psychosozialen Grundbedürfnissen Zugehörigkeit, Nähe und Liebe. Trotzdem fehlt es im Alltag oft an professionellen Zugang zu Sexualität, sexualisierter Gewalt und Gesundheit. Deshalb setzt sich Jugend am Werk dafür ein, dieses Defizit auszugleichen. „Dazu gehört eine moderne, fachliche Herangehensweise an das Thema Sexualität sowie die Versorgung mit altersadäquater und fundierter Information“, beschrieb Jugend am Werk-Geschäftsführerin Sandra Schimmler.

Beratung für Jugendliche und beeinträchtigte Menschen

Das Unternehmen orientiert sich an internationalen Qualitätsstandards, einschließlich der europäischen Standards zur Sexualaufklärung. Zudem bietet es eigene interne Beratungsstellen an. Um den Anforderungen gerecht zu werden, hat Jugend am Werk eine Sexualpädagogin im Team, die als interne Ansprechperson fungiert und den fachlichen Austausch sicherstellt. „Jugend am Werk nimmt hier eine Vorreiterrolle in der Sozialbranche ein“, erklärte Schimmler. Die Zielgruppe beschränkt sich hauptsächlich auf Jugendliche in Wohngemeinschaften, sowie Menschen mit Beeinträchtigungen. Denn besonders für sie ist ein Zugang zu Informationen essenziell.

Unterstützung beim Lernprozess

Die Organisation bietet neben internen Workshops auch Broschüren an. Diese werden in den Wohngemeinschaften ausgeteilt und beinhalten ein sexualpädagogisches Konzept. „In dieser Broschüre gehen wir auf sexuelle Grundrechte ein, aber auch auf das Thema sexuelle Gewalt“, stellte die Geschäftsführerin klar. Es sei wichtig, die eigenen Grenzen sowie die des Gegenübers zu kennen. Und bei diesem wichtigen Lernprozess der Jugendlichen möchte Jugend am Werk Unterstützung leisten.

Sexualpädagogisches Konzept

Sexismus hat bei Jugend am Werk keinen Raum, stattdessen wird umfassende sexuelle Bildung großgeschrieben. Das sexualpädagogische Konzept des Unternehmens befasst sich mit sexuellen und reproduktiven Rechten sowie mit dem Schutz vor Gewalt. Ziel ist es, in den Wohngemeinschaften ein Umfeld zu schaffen, das frei von Gewalt, Sexismus und Rassismus ist.