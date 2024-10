Offene Autotür übersehen: Radfahrerin (20) schwer verletzt nach Sturz

Am vergangenen Dienstagnachmittag, den 22. Oktober, stieg ein 42-jähriger Mann, gegen 12 Uhr, in sein am Herzog-Siegmund-Ufer in Innsbruck, Tirol, parallel zum Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug. Der Mann öffnete die Fahrertür, setzte sich in das Fahrzeug und legte etwas auf den Beifahrersitz. Die Fahrertür war ganz geöffnet. Plötzlich fuhr eine 20-jährige Radfahrerin, welche in östliche Richtung auf dem dortigen Radfahrstreifen unterwegs war, in die offenstehende Tür. Die 20-Jährige stürzte zu Boden und verletzte sich am Bein schwer. Der 42-jährige Mann brachte die junge Frau zur weiteren Behandlung in die Klinik Innsbruck.