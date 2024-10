Anlaufstellen bieten Jugendlichen Hilfe am Weg in Selbstständigkeit

Kärnten ist das einzige Bundesland Österreichs, das eigene Anlaufstellen für sogenannte „Careleaver“ in Klagenfurt und Villach eingerichtet hat. Also junge Erwachsene, die einen Teil ihres Lebens in öffentlicher Erziehung verbracht haben. Mit 18 bzw. spätestens 21 Jahren endet die Betreuung der Kinder- und Jugendhilfe und es steht ein plötzlich der Übergang in ein eigenständiges Leben an. Anlaufstellen der Diakonie de La Tour bieten in dieser Phase eine wichtige Unterstützung.

Über 200 Personen begleitet

Seit dem offiziellen Start der Anlaufstellen Mitte 2022 konnten über 200 Personen begleitet werden. „Diese jungen Menschen haben es nicht leicht. Im Gegensatz zu ihren Altersgenossen, die oft bis Mitte 20 oder darüber hinaus im Elternhaus bleiben können, stehen sie meist nach dem 18. Lebensjahr plötzlich auf eigenen Beinen. Das ist eine enorme Herausforderung, vor allem wenn familiäre oder andere unterstützende Netzwerke fehlen. Deshalb ist es uns in Kärnten so wichtig, dass wir ihnen weiter zur Seite stehen“, erklärt Landesrätin Sara Schaar (SPÖ) im Rahmen eines Besuchs der Careleaver-Anlaufstelle in Klagenfurt.

©Büro LR.in Schaar Am Foto: Landesrätin Sara Schaar beim Besuch der Careleaver-Anlaufstelle in Klagenfurt.

Austausch unter Gleichgesinnten

Die Kärntner Careleaver-Anlaufstellen bieten nicht nur Beratung bzw. Begleitung in allen Lebensbereichen, sondern auch einen Begegnungsraum, in dem gemeinsame Aktivitäten, biografische Workshops und der Austausch unter Gleichgesinnten stattfinden. Begleitet werden die jungen Menschen schon vor ihrer Entlassung aus der Jugendhilfe in enger Kooperation mit den sozialpädagogischen Einrichtungen.

Personal-Aufstockung geplant

Da sich einerseits das Leistungsportfolio der Anlaufstellen ständig erweitert und andererseits die Nachfrage in der Art der benötigten Unterstützung verändert, ist nun eine Aufstockung der Personalressourcen geplant. „Stolz sind wir auch, dass diese Tätigkeit aktuell im Rahmen einer Studie in Zusammenarbeit mit der Universität Klagenfurt evaluiert wird. Damit bekommen wir – wissenschaftlich fundiert – Antwort auf die Frage, wie unsere tägliche Arbeit wirkt. Danke dafür dem Land Kärnten, dass diese Studie durch eine Mitfinanzierung ermöglicht“, betont Fachbereichsleiter Matthias Liebenwein abschließend.