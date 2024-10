Wiener Donauzentrum begrüßt EL&N: Das Café für Instagram-Liebhaber

„Elevating the everyday dining experience“ lautet der Slogan der britischen Café-Kette „EL&N“, die heute, am 23. Oktober, ihren neuen Café-Standort im Wiener Donau Zentrum eröffnet. Die sogenannte „instagramtauglichste Café der Welt“-Kette wurde im Jahr 2017 von Alexandra Miller in Mayfair, London, gegründet und eröffnete seitdem an 35 Standorten weltweit neue Cafés.

„Eat, Live and Nourish“ zwischen 8 und 20 Uhr

„EL&N“, ein Akronym für „Eat, Live & Nourish“, bietet Spezialitäten wie Spanish Latte, Amerikanische Pancakes, „EL&N“ Shakshuka und die legendäre lateinamerikanische „Dulce de Leche“, eine Karamellcreme aus Milch, Zucker und Vanille, an. Alle, die die Atmosphäre des „instagramtauglichste Café der Welt“ nutzen wollen, haben montags bis samstags zwischen 8 und 20 Uhr die Chance, einen Kaffee, Kuchen oder Snacks bei pinker Ästhetik zu genießen.