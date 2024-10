Update zu Mordalarm im Tennengau: Tatwaffe wurde sichergestellt

Die Obduktion des 67-jährigen Opfers aus Salzburg ergab, dass die Frau mittels eines Messers gewaltsam am Abend des 22. Oktobers zu Tode kam. Die gewonnenen Erkenntnisse fließen in die laufenden Ermittlungen sowie in die Spurenabgleiche mit der am Tatort sichergestellten Tatwaffe, einem Küchenmesser aus der Tatwohnung, ein. „Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes zum Umfeld des Opfers, einem eventuellen Tatmotiv sowie die Befragungen weiterer Zeugen laufen auf Hochtouren“, lautet es in der Pressemeldung der Polizei Salzburg.