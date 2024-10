Verletzte Mopedfahrerin (15) nach Sturz: Autofahrer flüchtet

Veröffentlicht am 23. Oktober 2024, 19:10 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberge

Verletzungen unbestimmten Grades erlitt eine 15-jährige Mopedfahrerin bei einem Unfall heute, am 23. Oktober, in Salzburg. Die Jugendliche war mit ihrem Moped kurz vor Mittag auf der Sterneckstraße in Richtung Gabeslbergerstraße unterwegs. Plötzlich ordnete sich ein dunkles Fahrzeug, das entlang des dortigen Mehrzweckstreifens gestanden war, auf die Fahrbahn ein. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Mofa-Fahrerin eine Vollbremsung einleiten. Sie kam auf der regennassen Fahrbahn zu Sturz. Der unbekannte Autofahrer setzte seine Fahrt ohne Anhaltung fort. Die Verletzte wurde ins Landesklinikum Salzburg gebracht.