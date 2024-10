Einbruch in Mehrparteienhaus: Schmuck und Elektrogeräte gestohlen

Veröffentlicht am 23. Oktober 2024, 19:17

Zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrparteienhaus kam es am heutigen Vormittag, dem 23. Oktober, in Salzburger Stadtteil Elisabeth-Vorstadt. Ein unbekannter Täter verschaffte sich durch den abgedrehten Schließzylinder Zugang zur Wohnung und durchsuchte sie. Er stahl Schmuck, Elektrogeräte und Kosmetika im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Ermittlungen laufen.