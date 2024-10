Krimifans aufgepasst: Grazer Duo ermittelt in neuen Landkrimis

Zwei ORF-Premieren und die Dreharbeiten zu zwei neuen Fällen verlangen von Hary Prinz und Anna Unterberger Multitasking. Das Grazer Ermittler-Duo ist am Dienstag, dem 26. November 2024, um 20.15 Uhr in ORF 1 zu sehen. Bereits am Montag, dem 25. November, um 20.15 Uhr wird auf ORF ON die ORF-Premiere des neuen Landkrimis „Steirergift“ ausgestrahlt. Der elfte Fall in der beliebten Reihe führt die beiden nach Leoben, wo die Leiche einer jungen Frau entdeckt wurde. Sie wurde mit K.-o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt. Chefinspektor Prinz hat dabei nicht nur die Spuren im Blick, sondern auch ein Auge auf die Schwester des Opfers.

Tobias Moretti im Dezember zu sehen

Der „Steirermord“ an der Verlobten eines Grafen wird am Dienstag, dem 10. Dezember, in ORF 1 im zwölften Steiermark-Film untersucht. Dabei steht die gesamte Familie des von Tobias Moretti dargestellten Trauernden unter Tatverdacht. Hary Prinz und Anna Unterberger hatten auch während der Dreharbeiten von Ende August bis Mitte Oktober viel zu tun, denn sie arbeiteten an gleich zwei neuen Fällen – dem 13. und 14. Film der ORF-Landkrimi-Reihe aus der Steiermark. Im „Steirerwahn“ sehen sich die beiden mit einer Mordserie konfrontiert, die die Gemeinschaft der „Apfelbrenner“ erschüttert. Diese ist für ihre Herstellung eines kostbaren Edelbrands nach altem Rezept bekannt und nicht gerade für ihren friedlichen Umgang untereinander berühmt.

„Steirerstich“ lässt auf sich warten

Nach einem „Steirerstich“ wird zudem der Küchenchef eines Wirtshauses tot aufgefunden, der seine Hände nicht nur im Koch-, sondern auch im Geldtopf des hausinternen Sparvereins hatte. Die beiden Landkrimis werden voraussichtlich 2025 in ORF 1 sowie auf ORF ON ausgestrahlt.