Villacher Innenstadt wird am 25. Oktober zum Laufparcours

Der Villacher Jugendlauf findet am kommenden Freitag statt.

Veröffentlicht am 23. Oktober 2024, 19:45 / ©5 Minuten

Beim Jugendlauf der Stadt Villach steht vor allem der Spaß im Forderung. „Im Zuge der Sportveranstaltung sollen gewisse Markierungen in der Stadt angesteuert werden, quasi wie bei einem Orientierungslauf“, erklären die Veranstalter. Erst in weiterer Folge zählt die Geschwindigkeit. Teilnehmen können Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr. Zur Anmeldung geht es hier. Gelaufen werden kann am Freitag zwischen 13 und 15 Uhr.